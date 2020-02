Vondelhof en toegang Den Dotter afgesloten door storm Claudia Van den Houte

07 februari 2020

22u23 0 Haaltert De gemeente Haaltert neemt maatregelen naar aanleiding van de storm die dit weekend wordt voorspeld in ons land.

Het KMI voorspelt zondagnamiddag en -avond dat storm Ciara over Vlaanderen zal trekken. Er worden rukwinden van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. De gemeente Haaltert neemt daarom voorzorgen en sluit het Vondelhof en de toegang tot Den Dotter af. Het Warandepark was al afgesloten voor de heraanleg van de paden. Wie stormschade oploopt, kan terecht op 1722.