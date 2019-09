Vlaamse schapenplattekaas verkozen tot beste streekproduct van Denderstreek Claudia Van den Houte

18 september 2019

06u00 0 Haaltert De Vlaamse schapenplattekaas van schapenmelkerij Bosschelle uit Denderhoutem is de winnaar geworden van onze streekproductenwedstrijd in de Denderstreek. Schapenboer Laurens De Middeleer neemt het als finalist samen met 15 andere regionale winnaars op in de strijd om de nationale titel van ‘Het Streekproduct 2019'.

Twee weken lang konden de lezers van Het Laatste Nieuws stemmen op bijna 150 streekproducten. De finalisten van de wedstrijd zijn nu bekend. De Vlaamse schapenplattekaas werd de winnaar in de Denderstreek. “Heel fijn”, reageert schapenboer Laurens De Middeleer van schapenmelkerij Bosschelle uit Denderhoutem. Hij startte zes jaar geleden al op achttienjarige leeftijd met zijn bedrijf. “Ik had dit niet verwacht, zeker niet omdat er zich onder de andere streekproducten toch wel grote namen bevonden, die vermoedelijk al iets groter zijn qua naambekendheid. Heel leuk dat er zoveel mensen hebben gestemd op ons streekproduct.”

Dat de streekproductenwedstrijd leeft in de regio, werd hem de voorbije weken wel duidelijk. “We hebben ondervonden dat we in onze winkel meer klanten over de vloer krijgen. Je merkt wel dat mensen het lezen en oppikken. Ik word er ook over aangesproken. Zelfs tot op de markt van Gaasbeek kreeg ik positieve reacties van mensen. Het werd ook goed gedeeld op Facebook. Wij hadden het zelf op onze Facebookpagina gezet en van daar werd het vlot verder gedeeld”, zegt Laurens.

De Vlaamse grijze boerenkop uit Haaltert en de Aalsterse Vlaaien behaalden respectievelijk plaats twee en drie in de Denderstreek. In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.