Vlaams Belang dient motie om betalend parkeren op stationsparkings uit te stellen Claudia Van den Houte

02 december 2019

20u11 0 Haaltert Vlaams Belang Haaltert zal een motie indienen tegen het betalend maken van de stationsparkings van Haaltert en Ede door de NMBS. Volgens de gemeente heeft de motie echter weinig zin.

Zoals al bekend zullen de pendelparkings aan de stations van Haaltert en Ede betalend worden. Dat zou volgens federaal parlementslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang), die een mondelinge vraag stelde aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot, vanaf het tweede kwartaal van 2020 gebeuren. De Vlaams Belang-fractie dient een motie in waarin de gemeenteraad de opdracht geeft aan het college van burgemeester en schepenen, om de NMBS te vragen het betalend parkeren uit te stellen tot er een concreet masterplan voor beide stationsomgevingen uitgewerkt is.

“De kans is uitermate groot dat er meer - dan nu al het geval is - geparkeerd wordt in de naburige straten en dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn”, aldus De Spiegeleer, die het een asociale maatregel noemt. “De pendelaar wordt op extra kosten gejaagd, terwijl hij meer en meer aan comfort (sanitair, verwarmde wachtruimtes, fysiek bemande loketten, … ) inboet. Ik zal de burgemeesters van het naburige Erpe-Mere en Aalst, formeel op de hoogte brengen van de motie die Vlaams Belang Haaltert indient. De stations van Ede en Haaltert worden immers ook gebruikt door pendelaars uit het naburige Erpe-Mere en Aalst”, besluit De Spiegeleer.

“De NMBS heeft ons vier jaar geleden beloofd dat de parkings gratis zouden blijven en we hebben dit in elk overleg met de NMBS aangekaart, maar het is de NMBS die beslist”, reageert Haalterts burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Zo’n motie heeft dus niet veel zin.”