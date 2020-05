Vlaams Belang deelt mondmaskers en truffels uit aan Haaltertse woonzorgcentra Claudia Van den Houte

04 mei 2020

18u43 2 Haaltert Vlaams Belang Haaltert heeft 250 mondmaskers en 150 doosjes truffels geschonken aan het personeel van de Haaltertse rusthuizen.

Volgens de partij was de vraag naar mondmaskers vanuit het personeel van de rusthuizen zo hoog dat ze genoodzaakt was ‘de koe bij de horens te vatten’. “Het is opvallend dat de zorgsector – ook lokaal - smeekt om hulp. De laatste weken staat onze telefoon roodgloeiend”, aldus fractieleider en federaal parlementslid Pieter De Spiegeleer. “Na intens opzoekwerk, hebben we een pakket mondmaskers op de kop kunnen tikken. We konden elk personeelslid ook een doosje truffels aanbieden als extra kleine attentie”, voegt afdelingsvoorzitter Jan Schelfhout eraan toe. “De dankbaarheid was groot en motiveert ons.”

Vanuit de woonzorgcentra wordt bevestigd dat er nog steeds een nood is, maar specifiek aan FFP2-mondmaskers.