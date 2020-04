Vishandelaar Cliff opent viswinkel nadat markten werden afgelast door coronacrisis Claudia Van den Houte

15 april 2020

18u41 32 Haaltert In de Advocaat De Backerstraat in Denderhoutem, in het gebouw waar vroeger slagerij Kris Vocaet gevestigd was, is woensdag een nieuwe viswinkel geopend.

Het gaat om een winkel van bvba Edelvis uit Haaltert. Vishandelaar Cliff Paerewyck en zijn vrouw Kia verkopen normaal vis op markten, maar door het coronavirus moesten ze het over een andere boeg gooien. “We staan op veertien markten in de streek, maar door de coronacrisis werden bijna alle markten afgelast. Alleen in Heldergem mogen we nog staan, omdat er daar geen voedingswinkels zijn”, vertelt Cliff. “Dat is natuurlijk een ramp. Ik ben al twintig jaar actief in de vissector. Ik kom uit een familie van vishandelaars, wij zijn de vierde generatie. Mijn familie zit al 100 jaar in de vishandel. Ik heb altijd samen met mijn ouders vis verkocht op markten. Op 1 januari dit jaar hebben mijn vrouw en ik de zaak van mijn ouders overgenomen en op 1 maart hebben we nog een tweede zaak van een concurrent overgenomen. Sindsdien staan we met twee wagens op markten.”

“Door de afschaffing van de markten naar aanleiding van de coronacrisis, zijn we plots stilgevallen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om onze klanten te blijven bedienen, zodat we geen klanten verliezen, en om ons verlies op te vangen. We hebben bijvoorbeeld ook personeel dat momenteel economisch werkloos is. Zo zijn we bij dit pand gekomen, dat te koop stond. Als de winkel aanslaat, zullen we hem ook na de coronacrisis blijven verderzetten.”

De winkel, met verse vis en visbereidingen, is open van dinsdag tot zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.30 uur, en op zondag van 8 uur tot 13 uur.