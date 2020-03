VIDEO - Denderhoutem zingt opnieuw uit solidariteit met werkenden tijdens coronacrisis, Urbanus steunt initiatief Claudia Van den Houte

29 maart 2020

23u06 8 Haaltert De inwoners van Denderhoutem hebben afgelopen zaterdagavond voor de tweede week op rij gezongen uit solidariteit met alle werkenden tijdens de coronacrisis.

Ze zingen zaterdag telkens een lied om 20.01 uur, na eerst een minuut te applaudisseren. Vorige week weerklonk in verschillende straten het lied ‘Mijn dorpje’ van dorpsgenoot en juwelier Paul Roelandt, deze week werd het lied ‘Leef Het’ gespeeld van Poot & Vijverman, het kleinkunst/popduo bestaande uit Koen Vijverman (Denderhoutem) en Kristof Poot (Zandbergen). Koen en Kristof hadden het idee om het lied live te brengen, maar door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Toch vonden ze een oplossing voor hun probleem: Koen zong vanuit Denderhoutem, het dorp waar hij geboren is, en Kristof vanuit Zandbergen.

Urbanus, die ook in de (ruime) streek woont, hielp de heren maar al te graag toen hij hoorde van het initiatief. Hij nam een ludiek filmpje op vanuit zijn tuin in Tollembeek. Poot & Vijverman verwerkten dat in samenwerking met AtomTV in een compilatiefilmpje van de avond.

Volgende zaterdag, op 4 april, zal het lied ’Van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat’ van zangeres Lindsay te horen zijn in Denderhoutem.