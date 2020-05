Verwarrende pijlen aan vernieuwde stationsparking Ede: betalend parkeren vanaf maandag 4 mei Koen Moreau

01 mei 2020

15u21 18 Haaltert De NMBS maakte alles in gereedheid om vanaf maandag 4 mei betalend parkeren in te voeren op de stationsparking van Ede.

Aan de nieuwe in- en uitritten werden richtingaangevende pijlen geschilderd en die zien er op het eerste gezicht vreemd uit. Bij het op- en afrijden van de parking staan pijlen die beide slagbomen aanwijzen. “En dat is ook de bedoeling”, reageert Bart Crols van de NMBS. “Het betreft bi-directionele in- en uitgangen volgens het principe wie eerst komt, wordt eerst bediend.” Om alles vlot te laten verlopen komen er wel controlelichten zodat de tegengestelde richting automatisch rood krijgt zodra een wagen voor een slagboom kiest.

Het betalend maken van de parking wordt niet gesmaakt door de gemeentebesturen van Haaltert en Erpe-Mere. Beide gemeenten dienden net nog een motie in om gratis parkeren mogelijk te maken. CD&V Erpe-Mere dringt ook aan om zo snel mogelijk de beloofde extra fietsstallingen te voorzien voor mensen die slechts enkele kilometers van het station wonen.

Eerder werd al gesteld dat een parkeerabonnement zo’n 200 euro per jaar zal kosten en dat de parking van 19 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends, alsook van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur, én gedurende het eerste half uur gratis zou zijn.