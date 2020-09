Vertelvoorstelling ‘Vrienden voor het leven’ door Tom Van Outryve in Warandepark Claudia Van den Houte

14 september 2020

10u34 0 Haaltert De bibliotheek organiseert een vertelvoorstelling in het Warandepark voor kinderen.

Elke maand is er een voorleesuurtje in de hoofdbibliotheek in Haaltert en het filiaal in Denderhoutem. Om het nieuwe leesjaar feestelijk te starten, heeft de bib een rasechte verteller uitgenodigd. Op woensdag 16 september van 14 tot 15 uur vertelt Tom Van Outryve in de vertelvoorstelling ‘Vrienden voor het leven’ verhalen over vriendschap, ruzie, moed en vliegende dieren voor een publiek vanaf vijf jaar. De voorstelling vindt plaats in het Warandepark aan de bibliotheek van Haaltert.