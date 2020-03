Verschillende wegenwerken uitgesteld door coronavirus Claudia Van den Houte

25 maart 2020

12u26 1 Haaltert Verschillende wegenwerken in Haaltert worden uitgesteld door het coronavirus. Dat meldt de gemeente.

Onder meer de riolerings- en wegenwerken binnen het project Keiberg worden tijdelijk stopgezet. “Aangezien bij deze werken te veel fysiek contact nodig is, kunnen de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de regering niet gevolgd worden. Bijgevolg worden de werken gestopt tot eind april. Er zal verder bekeken worden of deze periode uitgebreid zal worden. De beslissingen van de regering zijn hiervoor de leidraad”, klinkt het bij de gemeente. Het kruispunt Pontweg/Ekentstraat is werfzone en blijft afgesloten voor voertuigen. De bestaande omleiding blijft van kracht. Voor voetgangers en fietsers is er op het kruispunt doorgang mogelijk. De lokale handelaars blijven bereikbaar.

Ook de asfalteringswerken in Haaltert die in de tweede helft van maart van start zouden gaan, zijn uitgesteld. En vorige week woensdag zouden de belijningen van de oversteekplaatsen en suggestiestroken in Denderhoutem gebeuren, maar die gingen niet door omdat de firma die de belijningen zou uitvoeren op die dag sloot door de coronacrisis. Zodra ze opnieuw opent, wordt de belijning in Denderhoutem uitgevoerd.

De technische dienst van Haaltert werkt verder en blijft beschikbaar, maar er wordt in twee ploegen gewerkt, verspreid over de voor- en namiddag. Verplaatsingen van en naar de werf gebeuren in aparte voertuigen. Meer info op www.haaltert.be/corona.