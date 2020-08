Verschillende geparkeerde voertuigen geraakt nadat jonge bestuurder controle verliest over stuur Koen Baten

29 augustus 2020

10u32 0 Haaltert Op het Oud-Dorp in Heldergem heeft een jongeman gisterenavond voor heel wat schade gezorgd aan verschillende geparkeerde voertuigen. De bestuurder kwam uit de richting van Aaigem toen hij zijn bocht mistte. De man ging over de kop en raakte hierbij verschillende voertuigen om nadien terug op zijn vier wielen terecht te komen.

Het ongeval gebeurde rond middernacht in de kleine gemeente. Volgens getuigen kwam de man aan hoge snelheid de bocht ingereden en liep het meteen mis. Hij reed recht naar de parkeerzone en raakte daar een geparkeerd voertuig waarna hij over de kop ging. Er werden nog verschillende voertuigen geraakt. In totaal liepen vier wagens schade op. Als bij wonder raakte er niemand gewond bij de aanrijding.

Verschillende auto’s zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen en de brokstukken op te ruimen. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.