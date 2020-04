Verpleegkundige Michiel Spitaels toont correct gebruik van handschoenen Claudia Van Den Houte Koen Moreau

10 april 2020

10u17 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Haaltert Verpleegkundige Michiel Spitaels uit Haaltert die momenteel actief is op de COVID afdeling van het OLV-ziekenhuis van Aalst maakte een filmpje over het gebruik van wegwerphandschoenen.

“Veel mensen gebruiken die handschoenen met de beste bedoelingen, maar helaas vaak onbewust foutief. Omdat te tonen, baseerde ik me op een filmpje van een buitenlandse verpleegkundige”, vertelt de man. Omdat voorkomen inderdaad beter is dan genezen delen we het filmpje graag.