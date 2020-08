Verbod voor meervoudige coronaovertreder om nog mensen te ontvangen loopt (voorlopig) tot eind deze maand Claudia Van den Houte

12 augustus 2020

21u52 0 Haaltert Het verbod dat burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) had aangekondigd voor de meervoudige corona-overtreder uit Kerksken om nog andere mensen te zien dan zijn bubbel van vijf, is nu officieel ingevoerd.

De politie moest in het weekend van 2 en 3 augustus twee dagen na elkaar een bijeenkomst stilleggen op het zelfde adres in Kerksken. Omdat de inwoner de coronamaatregelen meermaals flagrant aan zijn laars lapte, had burgemeester Veerle Baeyens eerder al aangekondigd de man te zullen verplichten om in zijn bubbel van vijf te blijven en hem te verbieden om nog andere mensen te zien. Doet hij dat niet, dan zou hij riskeren om gearresteerd te worden.

Baeyens liet wel weten dat de inwoner in kwestie eerst nog gehoord zou worden. De bestuurlijke maatregel is nu geofficialiseerd, na een hoorzitting. Concreet werd de man een verbod opgelegd om thuis andere personen te ontvangen dan de leden van zijn gezin. De maatregel loopt voorlopig tot eind augustus.