Veelbesproken fiets- en wandelweg in natuurgebied Den Dotter wordt afgewerkt Claudia Van den Houte

01 april 2020

17u36 2 Haaltert De fiets- en wandelweg in natuurgebied Den Dotter wordt momenteel afgewerkt. De weg zorgde twee jaar geleden voor commotie omdat de werken zonder vergunning waren gestart. Het zou ook schade toebrengen aan de natuur, werd toen gesteld.

De werken voor de verharding van het bestaande wandelpad werden twee jaar geleden niet alleen zonder vergunning, maar ook in het broedseizoen gestart en moesten dan ook worden stilgelegd. Daardoor lag het pad er slecht bij voor wandelaars en fietsers. De gemeenteraad besliste dat het pad in oorspronkelijke staat moest worden hersteld. Deze week wordt de weg evenwel verder verhard en afgewerkt. “We hebben in 2018 inderdaad ook ‘ja’ gestemd om de weg in oorspronkelijke staat te herstellen, omdat er toen zonder vergunning midden in het broedseizoen een hele hoop stenen werd gekapt in Den Dotter”, zegt schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V), die toen nog in oppositie zat.

Totaalplan

“De steenslag lag er echter al en je kan de klok niet terugdraaien. Eind 2018 is er overleg geweest tussen de gemeenten Haaltert en Erpe-Mere, Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos. Toen werd er, in het belang van de natuur en de fietsers en de wandelaars, beslist om een totaalplan op te maken voor Den Dotter. Daarbij werd er afgesproken dat het centraal pad verder afgewerkt zou worden in porfier. Dat fijngrind zou de meest natuurvriendelijke manier zijn om het pad mee af te werken. Er werd ook beslist om het doorgaand verkeer tegen te gaan door tractorsluizen te plaatsen. Dat gebeurt na het broedseizoen, vanaf 1 juli. Het belangrijkste is dat de nodige vergunningen er zijn en dat we uitvoeren wat het beste is voor de gebruikers van het pad en de natuur”, aldus Van Keymolen.

Eerst komt er een laag grove porfier en daarna een centrale strook van 1,5 meter met fijne porfier. Vervolgens wordt het geheel gewalst. Dat moet zorgen voor een aangename, bruikbare weg voor de fietsers en wandelaars terwijl de buitenste delen dienen voor de grote landbouwvoertuigen. De werken worden afgerond op donderdag 2 april.