Veel protest tegen proefproject Boekent: petitie telt al 400 handtekeningen Claudia Van den Houte

26 november 2019

16u45 4 Haaltert Er is heel wat ongenoegen over het proefproject Boekent in Kerksken, waar de verkeerssituatie in enkele straten (tijdelijk) werd aangepast. Heel wat bewoners waren naar de gemeenteraad gekomen om hun ongenoegen te tonen. Zo'n 400 mensen tekenden een petitie om het project stop te zetten. “We hebben het signaal begrepen en nemen het ter harte”, reageert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

De proefopstelling ging op 5 november van start. De Beernaardstraat werd deels enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers en in het deel dat overgaat in een landbouwweg kwam er een tractorsas. Na twee weken werd er in fase twee, die vorige week van start ging, bijkomend ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Boekentstraat vanaf kruispunt Boekentstraat/Mosveldstraat via Watervoorstraat tot N460. Deze opstelling wordt vier weken uitgetest. Het proefproject is nu halverwege, maar is fel gecontesteerd. Oppositiepartij Centrumlijst voor Haaltert had opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar de gemeenteraad te komen om te tonen dat het project niet gedragen wordt door de bevolking.

Bewoner Michaël Piron had schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA) tijdens het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad enkele vragen gesteld over het proefproject. Zo wou hij onder meer weten of er een nulmeting was gebeurd voor de aanvang van het project en waarom er voor geen minder aangrijpende maatregelen was gekozen. Welleman vertelde dat er in januari een telling of nulmeting was gebeurd en dat de resultaten daarvan waren besproken op de verkeerscommissie. Daarna werden de bewoners van de drie straten uitgenodigd op een infovergadering, waaruit er een werkgroep van twaalf bewoners voortvloeide. Zo zou het project, met in de eerste fase de plaatsing van de tractorsluis en in de tweede fase de invoering van eenrichtingsverkeer, tot stand zijn gekomen.

Geen succes

“Dat de eerste fase geen succes is, hoef ik niet te zeggen. Mensen rijden over de sluis, overtreden de regels... Ze negeren het participatietraject en negeren dus de democratie”, sprak Welleman. Daarop ontstond er heel wat tumult in de zaal, van misnoegde bewoners. De schepen gaf nog mee dat er, net zoals in Denderhoutem, een rondvraag zal gebeuren waarbij iedereen voor of tegen bepaalde maatregelen zal kunnen stemmen. Voor gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) was het duidelijk: “Als je zegt dat meten weten is: de gevoelens die hier gemeten worden, zeggen alles.”

“Wij hebben een handelszaak en dit proefproject zorgde al voor heel wat verlies: we krijgen geen klanten meer over de vloer, de leveranciers moeten omrijden...”, vertelt een bewoonster van de Watervoorstraat. “Ik ben 60 jaar en woon hier al heel mijn leven. Nooit heb ik weet gehad van zware accidenten. Alleen is er in de spitsuren veel verkeer en wordt er bij het afslaan van de gewestweg naar de Watervoorstraat te snel gereden. De denktank heeft trouwens het proefproject niet zelf voorgesteld, maar is meegegaan in het voorstel van de gemeente.”

Alternatieve oplossingen

Centrumlijst had met een petitie 400 handtekeningen verzameld van inwoners die tegen de proefopstelling zijn. Gemeenteraadslid Nathalie Meganck deed voorstellen voor alternatieve opstellingen: van de Beernaardstraat een fietsstraat maken en de Boekent- en Watervoorstraat behouden als tweerichtingsstraten, in combinatie met de invoering van een zone ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ voor de volledige zone (ook de omliggende straten).

Aquafinproject

Schepen Welleman benadrukte dat het om een proefproject gaat. “We zullen de straat sowieso moeten herinrichten omdat Aquafin er een project plant. Er zal bekeken worden of er voet- en fietspaden zullen worden aangelegd of niet. Vandaag is er een tractorsluis, maar er kunnen ook andere mogelijkheden zijn. De inwoners zullen nog bevraagd worden. Alle mogelijkheden liggen nog open.”

Welleman stelde wel dat het proefproject zal eindigen op de voorziene datum (17 december), tenzij het schepencollege er anders over beslist. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) wil het alvast op het eerstvolgende college bespreken: “Ik heb het signaal begrepen en neem het zeker ter harte. Iedereen mag zijn visie geven en ik begrijp de frustratie, maar met roepen bereik je niets. De enige weg is overleg, niet ruziemaken. Mijn deur staat altijd open. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we tot een gedragen oplossing komen.”