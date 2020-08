VBS De Bloesem start nieuwe schooljaar met eerste vrouwelijke (co-)directeur en neemt nieuwbouw in gebruik Claudia Van den Houte

31 augustus 2020

17u58 2 Haaltert De Vrije Basisschool De Bloesem in Kerksken start het schooljaar met een aantal nieuwigheden. Zo wordt directeur Pascal Scheyvaerts vanaf 1 september bijgestaan door een tweede directeur: Nele De Meerleer. Zij is de eerste vrouwelijke directeur in het vijftigjarige bestaan van de school. De Bloesem neemt dit schooljaar ook haar nieuwbouw in gebruik. Daar krijgen de leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar hun thuis. De school heeft voortaan ook een buitenklas en een STEM-lokaal.

VBS De Bloesem heeft voortaan twee directeurs. Pascal Scheyvaerts was al directeur van de school en Nele De Meerleer zal die taak nu ook samen met hem opnemen, als tweede directeur. De Meerleer was de voorbije drie jaar lerares van het vijfde en het zesde leerjaar op de school, nadat ze al in verschillende andere scholen had gewerkt. “Ik was heel blij toen ik hier aan de slag kon”, vertelt ze. “Elke school heeft een eigen cultuur en eigen accenten en deze school sluit aan bij wie ik ben. Ik ben nu heel tevreden dat ik het vak naast Pascal mag uitoefenen. Ik zal veel van hem leren”, aldus directeur Nele De Meerleer. “Ik heb veel vertrouwen in Nele’s capaciteiten”, zegt directeur Pascal Scheyvaerts. “Zij is overigens de eerste vrouwelijke directeur van onze school in vijftig jaar.”

“Of ik een strenge directeur zal zijn? Kinderen zijn meestal graag bij mij mede omdat ik vrij streng ben”, zegt De Meerleer. “Ik heb graag dat iedereen weet wat de lijnen zijn. Maar ik ben zeker niet autoritair. De leerkrachten zijn de experts. Ik luister graag naar wat zij zelf willen en kijk dan naar of het past binnen de cultuur van de school. Ik zoek graag uit wat de sterktes zijn van mensen en heb respect voor ieders eigenheid. Ik zal geen dingen opleggen zonder eerst te luisteren. Ik ben streng maar menselijk. Kinderen vragen trouwens naar een duidelijke lijn. Structuur en duidelijkheid zijn heel belangrijk voor kinderen, maar dan op een fijne, aangename manier met veel respect voor hun eigenheid.”

Nieuwbouw

De school heeft sinds vorig schooljaar ook een nieuwbouw, die nu in gebruik wordt genomen. Het nieuwe gebouw bevat vier klassen, voor de leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, en een lerarenlokaal. De klassen voor de derde kleuterklas zijn telkens via een glazen tussendeur verbonden met de klassen voor het eerste leerjaar. “Dat zorgt voor een mooie kruisbestuiving”, legt Scheyvaerts uit. “Leerlingen uit de derde kleuterklas kunnen zo tijdelijk worden uitgewisseld aan het eerste leerjaar en omgekeerd. We werken met team-teaching, een onderwijsvorm binnen de lagere school waarbij twee leerkrachten met een evenwaardige rol voor een klasgroep staan. Daarmee doorbreken we het jaarklassensysteem. Schoolrijpheid laat zich immers niet bepalen per jaar.”

“Het werken met team-teaching is iets wat me direct aansprak”, vervolgt De Meerleer. “Ik heb daar op deze school mee kennisgemaakt en vind het zeker een verrijking. Er heerst ook een toffe sfeer op de school. Hoewel het een vrij grote school is - met zo’n 350 leerlingen -, denk ik dat mensen hier echt voelen dat ze welkom zijn.”

Buitenklas en STEM-lokaal

Behalve de nieuwbouw heeft de school nu ook een STEM-lokaal. “STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’. De leerlingen maken kennis met technische processen op een speelse manier in een lokaal dat speciaal daarvoor is uitgerust”, verduidelijkt De Meerleer. Ook is er voortaan een buitenklas waar de leerlingen af en toe bij goed weer les zullen krijgen. “Die was al gepland vóór de coronacrisis. We hadden al een groene speelplaats, de nieuwe buitenklas past daarbij. Leerkrachten kunnen deze lokalen reserveren via een online reservatiesysteem.”