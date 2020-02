Vandalisme op verschillende bushokjes en aan voetbalterrein in Denderhoutem Koen Baten

03 februari 2020

14u26 3 Haaltert Een vandaal heeft zich afgelopen weekend uitgeleefd op verschillende bushokjes en aan het voetbalterrein in Denderhoutem. Hij liet er een zogenaamde ‘tag' achter en plaatste ook een aantal keer opschriften die tegen de politie gericht waren. “Vrijdag kwam de eerste melding, en dit weekend zijn er nog verschillende binnen gekomen", zegt commissaris Wim Van Vaerenbergh.

De feiten werden onder meer gepleegd aan de Schoolstraat, de Zonnestraat en het voetbalterrein Den Deysel, alsook de ingang van het kerkhof dat er vlakbij ligt. Ook op andere plaatsen zoals de Pastorijweg zouden er meldingen gemaakt zijn van vandalisme. De dader of daders focusten zich vooral op bushokjes in de deelgemeente van Haaltert. Daar werd de tag ‘9Z' opgeplaatst en soms ook het opschrift Anti Police. “We hebben inderdaad verschillende meldingen gekregen en hebben een pv opgesteld”, klinkt het. “We zijn ook een onderzoek gestart, maar op dit moment hebben we nog geen personen in het vizier", aldus Van Vaerenbergh.

Wat de betekenis is van het opschrift is niet duidelijk. Waarom de boodschap Anti Police er bij werd vermeld blijft ook een raadsel. Bij de politie is er alleszins geen reden om de veiligheid te verhogen. Wie iets gezien heeft of meer weet over de vandalenstreken kan gerust melding maken bij de politiezone van Denderleeuw/Haaltert.