Vakantiekampen rond streetart en stopmotion voor tieners in herfstvakantie Claudia Van den Houte

10 oktober 2019

16u25 0 Haaltert De Haaltertse jeugddienst organiseert twee vakantiekampen rond streetart en stopmotion voor tieners van 10 tot 15 jaar in de herfstvakantie.

Het gemeentebestuur wil inzetten op meer vakantie-initiatieven voor tieners. De jeugddienst start daarom met een ‘10-R werking’ tijdens de herfstvakantie. De workshops worden gegeven door Graffiti vzw. Tijdens het vakantiekamp rond streetart kammen de deelnemers eerst de straten uit op zoek naar inbreuken en tekorten. Samen brainstormen ze over wat ze willen vertellen. Vervolgens maken ze kennis met een reeks technieken, waarmee ze zelf aan de slag gaan.

Tijdens het vakantiekamp Stopmotion, één van de oudste special effects in de filmwereld, experimenteren de deelnemers via opdrachten met verschillende animatietechnieken. Als ze de kunst onder de knie hebben, maken ze een kort animatiefilmpje.

‘Atelier Streetart’ vindt op maandag 28 en dinsdag 29 oktober van 13.30 tot 16.30 uur plaats, ‘Atelier Stopmotion’ op woensdag 30 en donderdag 31 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in zaal De Warande boven de bib, Achterstraat 2 in Haaltert. De prijs bedraagt 24 euro per atelier (twee dagen). Inschrijven per atelier kan via www.zoemhaaltert.be.