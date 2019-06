Uitgebreid kermisweekend met veel muziek en dans Claudia Van den Houte

07 juni 2019

17u09 3 Haaltert Tijdens het verlengde pinksterweekend valt er heel wat te beleven in Heldergem naar aanleiding van de kermis.

Café De Gouden Koterhaak organiseert zaterdag van 12 tot 20 uur een kermisbarbecue. Kaarten kosten 15 euro, inclusief aperitief. Inschrijven kan via het café of via Facebook. Vanaf 21 uur is er een dansfeest met live-optredens. Op zondag zorgt het café vanaf 15 uur voor een vrij podium met livemuziek van verschillende artiesten en ’s avonds is er een dansparty. Op maandag is er om 14 uur een kermisbelotting en sluit De Gouden Koterhaak het kermisweekend vanaf 19 uur af met nog een dansparty.

Het Feestcomité Heldergem organiseert zondag Sinksenoptredens op de binnenkoer van HOC De Fransman, met onder meer dj Bart Marcoen (19 uur en 00.30 uur), Hazard Pay (21 uur) en Filip D’haeze van Swoop (23.30 uur). Er zijn ook doorlopend drink- en eetmogelijkheden.