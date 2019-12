Tweede oproeping voor extra gemeenteraad van oppositie over Boekent-project op 6 januari Claudia Van den Houte

30 december 2019

14u51 0 Haaltert Oppositiepartijen Centrumlijst v Haaltert, Vlaams Belang en Open en Liberaal roepen de gemeenteraad nog eens samen op Driekoningen, maandag 6 januari.

De oppositie had eerder al een extra gemeenteraad samengeroepen over het project Boekent. Die zou normaal plaatsgevonden hebben op vrijdag 27 december, maar de raadszitting kon niet doorgaan omdat de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a niet opdaagden. Zij verweten de oppositiepartijen van een onredelijke houding, omdat ze weigerden om hun agendapunten toe te voegen aan de al geplande gemeenteraad van 19 december en spraken zelfs van ‘machtsafwending’. Volgens de oppositiepartijen was het de bedoeling om op de bijkomende gemeenteraad boven de partijgrenzen heen “tot een constructieve oplossing te komen” over het proefproject Boekent in Kerksken, waar zij de oorspronkelijke verkeerssituatie terug willen.

De tweede oproeping gebeurt dus op 6 januari. Bij een tweede oproeping hoeft er geen meerderheid van de raadsleden aanwezig te zijn om de raad te kunnen laten doorgaan. Er staan opnieuw dezelfde twee punten op de agenda: een voorstel om het proefproject Boekent negatief te evalueren en alles terug te brengen naar de oorspronkelijke staat en een voorstel voor een motie van wantrouwen tegenover de burgemeester.