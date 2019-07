Twee bewoners naar ziekenhuis gevoerd na brand met veel rookontwikkeling Koen Baten

In de Plaatsstraat in Kerksken bij Haaltert zijn twee bewoners bevangen geraakt door een hevige rookontwikkeling die was ontstaan bij een brand aan de droogkast. Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment niet duidelijk en zal later onderzocht worden. De schade bleef relatief beperkt, maar er was wel heel wat rookontwikkeling. De vele rook kon niet meteen naar buiten waardoor de bewoners bevangen raakten.

Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis maar zouden er niet erg aan toe zijn. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar had wel nog even werk met de rook uit het gebouw naar buiten te krijgen. De appartementen werden grondig verlucht.