Turfboerstoet wordt uitgesteld door coronavirus Claudia Van den Houte

13 april 2020

Haaltert De Turfboerstoet in Denderhoutem wordt uitgesteld naar aanleiding van de coronacrisis.

De folkloristische stoet met Denderhoutemse verenigingen, driekoningengroepen en Turfboeren, die om de drie jaar plaatsvindt - vroeger om de vijf jaar -, zou normaal dit jaar op pinksterzondag 31 mei door de straten van Denderhoutem trekken, maar de organisatoren van de Koninklijke Feestraad Atom hebben gezien de coronacrisis beslist om de stoet uit te stellen. Een nieuwe datum is er nog niet, maar waarschijnlijk wordt de stoet uitgesteld naar volgend jaar, rond dezelfde datum. Eerder was ook al bekend dat de jaarmarkt en de kermis in Denderhoutem op 25, 26 en 27 april wordt afgelast. De gemeente Haaltert had al beslist om al haar activiteiten tot en met zondag 3 mei af te gelasten.