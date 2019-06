Tomi uit The Voice special guest op eerste Haaltertse parkconcert Claudia Van den Houte

19 juni 2019

16u19 0 Haaltert De line-up voor het allereerste parkconcert in Haaltert is compleet. Dat zal op zaterdag 29 juni plaatsvinden op het plein aan het Warandepark.

“Omdat de reacties zo goed zijn, hebben we een extra special guest aan het programma toegevoegd”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer, die het parkconcert samen met het feestcomité van Haaltert organiseert. “Tomi, bekend als liveshow-finalist uit The Voice van Vlaanderen, zal verrassen met prachtige popsongs.” De hoofdact is zoals al bekend Dean Dellanoit, Geraardsbergenaar en voormalig winnaar van Idool. Hij sluit het parkconcert af.

De Haaltertse coverband Disc Cover, met Maggy Van Gyseghem en Ulrich Jacobs, mag het concert openen. Daarna brengt ‘Nico Zingt Hazes’ een eerbetoon aan de koning van het Nederlandstalige lied. Na het optreden van Tomi staan de jongens van Xzent klaar om het plein te doen rocken. De vlakbij gelegen brasserie Goestink zorgt voor een eetstand en er is een groot terras waar de toeschouwers kunnen genieten van een drankje. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel en in het park.

Het parkconcert vindt op zaterdag 29 juni van 18 uur tot middernacht plaats op het Warandeplein. De toegang is gratis.