Tiende ‘Tocht der Franschmannen’ langs mooiste plekjes van Groot-Haaltert Claudia Van den Houte

09 juli 2019

16u53 0 Haaltert Wandelvereniging De Ijsbrekers Haaltert organiseert op woensdag 10 juli voor de tiende keer de ‘ Tocht der Franschmannen’.

De wandeling start dit jaar aan het Sint-Martinusheem in Kerksken. Van daaruit worden er drie wandellussen uitgestippeld die de wandelaars langs de mooiste plekjes van Groot-Haaltert leiden. Elke lus is bewegwijzerd en is 6 à 7 km lang. De lussen kunnen gecombineerd worden tot 13 km of tot 20 km. Inschrijven kan ter plaatse van 6 uur tot 15 uur. De aankomst moet vóór 18 uur worden bereikt. De deelnameprijs bedraagt 1,5 euro.