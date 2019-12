Studenten kunnen vanaf volgende week opnieuw terecht in bib Claudia Van den Houte

09 december 2019

19u16 0 Haaltert Studenten kunnen vanaf maandag 16 december opnieuw terecht in de bibliotheek om te studeren.

Het zaaltje boven de bib is een rustige plek om te studeren, waar studenten met hun laptop tegelijk online kunnen. De studenten zijn elke weekdag van 16 december tot en met 31 januari van 9 tot 17.30 uur welkom in het zaaltje boven de bib van Haaltert, in de Achterstraat. Wie graag langskomt, kan dat laten weten aan de Jeugddienst, die dan een plaatsje vrijhoudt. De studieruimte is gesloten op 24, 25, 26, 30 en 31 december en 1, 2 en 3 januari. Wie op die dagen echter toch graag komt studeren, kan dat afspreken met de Jeugddienst op 053/85.86.63 of jeugddienst@haaltert.be.