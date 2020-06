Studenten kunnen tot 30 juni terecht in zaaltje boven bibliotheek Claudia Van den Houte

16u57 2 Haaltert Studenten die graag samen in alle rust willen studeren, kunnen terecht in het zaaltje boven de bibliotheek van Haaltert.

De Jeugddienst van Haaltert zet het zaaltje nog tot dinsdag 30 juni open voor studenten. “Thuis of in de eigen kamer is niet voor iedereen de beste plek om te studeren. Daar ben je soms snel afgeleid door snuisterijtjes, muziek, rumoer in huis, geluid van een grasmachine, … Daarom bieden we de studenten deze rustige, neutrale omgeving aan. Je kan er zowel met je neus in je cursus zitten als met je laptop online gaan”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Elke student krijgt voldoende ruimte om de social distancing-regels na te leven. Er is ontsmettingsgel om je handen te reinigen bij het binnenkomen en buitengaan. Om te komen studeren in het zaaltje in de Achterstraat, meld je je aan via jeugddienst@haaltert.be. De Jeugddienst maakt een toegangsbadge voor je die je kan gebruiken tussen 7 en 22 uur, elke dag van de week (dus ook in het weekend). Ze laten je weten wanneer je je badge kan komen afhalen aan de balie van het Sociaal Huis, Donkerstraat 30.