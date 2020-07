Strubbelingen binnen Vlaams Belang Haaltert na toetreding voormalig N-VA-secretaris Claudia Van den Houte

15 juli 2020

16u33 5 Haaltert Er zijn strubbelingen ontstaan binnen Vlaams Belang Haaltert naar aanleiding van de toetreding van voormalig N-VA-secretaris Miren Eynatten tot het bestuur.

Vorige week werd bekend dat Miren Eynatten, voormalig secretaris van de Haaltertse afdeling van N-VA, overstapt naar Vlaams Belang. Ze zal er ook in het bestuur zetelen. Niet iedereen binnen de partij blijkt achter die beslissing te staan. Vijf bestuursleden zouden overwegen om de partij te verlaten, maar Pieter De Spiegeleer, fractieleider van Vlaams Belang Haaltert en Kamerlid, ontkent dat: “Dat is niet waar. Het is zo dat er twee lokale bestuursleden en een aantal leden van het ruimer bestuur eerst niet tevreden waren. De twee lokale bestuursleden hadden in een impulsieve bui een aantal zaken op Facebook gegooid. Eén van die leden heeft intussen toegegeven dat hij impulsief heeft gereageerd. Ze waren ontgoocheld in de gang van zaken en vonden dat het allemaal nogal snel is gegaan.”

Kernbestuur

Volgens voorzitter Jan Schelfhout zouden slechts drie mensen de partij verlaten, waarvan maar één iemand van het kernbestuur. “We hebben een kernbestuur, waarvan iedereen een functie heeft, en een algemeen bestuur van vijftien mensen die maar vier keer per jaar samenkomen om evenementen te organiseren”, vertelt Schelfhout. “Van het kernbestuur waren er twee mensen die hun ontslag hadden gegeven, maar één iemand is daar al op teruggekomen. De anderen waren lid van het algemeen bestuur, zonder functie.”

Schelfhout benadrukt dat hij de partijlijn volgt. “Als er goede kandidaten zijn van andere partijen die onze lijn willen volgen, zijn ze welkom. Ik had een mail gekregen vanuit de provinciale afdeling met de vraag om er werk van te maken om de N-VA-secretaris in te lijven bij onze partij. Maar er zijn een aantal mensen die daar om persoonlijke redenen niet mee akkoord zijn.”

Storm in glas water

“Onze afdelingswerking zal hier niet onder leiden”, stelt De Spiegeleer. “Wij hebben een vrij ruim bestuur en hebben net een succesvolle 11 juli-viering achter de rug, waarvan de respons bij de mensen heel positief was. Het is storm in een glas water. Als je ambitie hebt, dan moet je verruimen, maar sommigen voelen zich dan benadeeld.”