Steven is Belgisch kampioen modelzweefvliegen: “Op elk vrij moment gooi ik toestelletje in de lucht” Claudia Van den Houte

17 oktober 2019

17u25 0 Haaltert Steven De Weerdt, de penningmeester van modelluchtvaartclub The Little Wings uit Heldergem, is Belgisch kampioen modelzweefvliegen geworden. Hij is al sinds zijn twaalfde bezig met modelvliegen, net als zijn vader en broer.

Steven De Weerdt (36), die in Zonnegem woont maar al sinds 2009 actief is bij modelluchtvaartclub The Little Wings uit Heldergem, is Belgisch kampioen in het ‘hand gelanceerde modelzweefvliegen’ of F3K. “Dat is één van de verschillende categorieën in modelvliegen. Er zijn modelvliegtuigen met motor en modelvliegtuigen die naar omhoog worden getrokken met een kabel of door een ander modelvliegtuig, maar wij gooien onze modelvliegtuigen zelf naar omhoog. De kunst is om je zweefvliegtuig zo hoog mogelijk te gooien, want elke meter hoger, maakt onder bepaalde weersomstandigheden dat je vliegtuig langer in de lucht kan blijven. Daarna proberen we op stijgende lucht hoger te geraken”, vertelt Steven.

De beste weersomstandigheden voor modelzweefvliegen zijn volgens Steven dan ook de dagen waarop er veel stijgende lucht is. “Bij grote temperatuursverschillen, bijvoorbeeld als het op één dag drie à vier graden opwarmt, dan is er veel stijgende lucht. Maar de ideale weersomstandigheden voor modelzweefvliegen bestaan niet. Algemeen worden de lente en de herfst als beste periodes beschouwd, omdat de temperatuurverschillen dan het grootst zijn. In de zomer is het natuurlijk aangenamer om te doen dan in de winter. Regen of te harde wind zijn boosdoeners: dan lukt het niet.”

Geleerd van vader

Het modelvliegen zit in de familie bij Steven. “Mijn vader en mijn broer doen het allebei, maar geen wedstrijden. Ik ben er dan ook al van kinds af mee bezig. Ik ging altijd met mijn vader mee toen hij ging modelvliegen. Ikzelf ben er op mijn twaalfde mee begonnen. Met modelvliegen in het algemeen toch, modelzweefvliegen doe ik zo’n acht jaar nu. Op elk vrij moment ben ik ermee bezig. Mijn toestel ligt altijd in mijn wagen, zodat ik eender waar kan oefenen. Het maakt geen geluid, dus niemand heeft er last van. Wat zweefvliegen zo leuk maakt, is het spel met de natuur. Je gebruikt de omstandigheden om zo lang mogelijk te vliegen. Je moet ook weten hoe je toestel reageert rond stijgende lucht, waar de kans groot is dat er stijgende lucht zal zijn, je moet letten op vogels, vlinders, pluisjes... die kunnen wijzen op stijgende lucht en veel meer. Het ontspant me ook meer dan modelvliegen met motor, waarbij je na vier à vijf minuten vliegen soms je batterij al moet herladen. Als ik aan het zweefvliegen ben, is een uur zo voorbij.”

Het leuke tijdens wedstrijden is dat er geen jury is: tijd is de enige jury Steven De Weerdt

Altijd tweedes of derdes

Het Belgisch kampioenschap modelvliegen bestond uit meerdere wedstrijden op verschillende plaatsen, waarbij Steven het hoogst eindigde in de rangschikking in zijn categorie. “Een wedstrijd bestaat telkens uit verschillende taken. Bij ‘de ladder’ moet je bijvoorbeeld telkens langer in de lucht blijven met je vliegtuigje: eerst 45 seconden, als dat lukt 1 minuut, dan 1 minuut en 15 seconden... Een andere opdracht is tijdens twee op elkaar volgende vluchten zoveel mogelijk tijd verzamelen in de lucht, waarbij elke vlucht maximaal vier minuten mag duren. Het leuke bij die wedstrijden is dat er geen jury is: tijd is de enige jury. Tijdens vorige kampioenschappen behaalde ik al verschillende keren de tweede of de derde plaats. Ik ben nu dus enorm tevreden met mijn overwinning.”