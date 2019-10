Steve kan straks Haalterts sportman van het jaar worden, ondanks beperking: “Sporten is al dertig jaar mijn leven” Claudia Van den Houte

29 oktober 2019

19u18 0 Haaltert Steve Van den Bossche (44) uit Kerksken heeft een fysieke beperking, maar is al dertig jaar fervent sporter. Hij won al tal van prijzen in verschillende sporten, ook al was het leven niet altijd makkelijk voor hem. “Ik heb het lang moeilijk gehad met mijn beperking en ben een tijd dakloos geweest. Sporten is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven.” Hij is hij genomineerd voor sportman van het jaar van de gemeente Haaltert. “Na dertig jaar krijg ik eindelijk erkenning.”

Steve heeft al heel zijn leven een beperking. Door een zuurstoftekort in de hersenen bij zijn geboorte, heeft hij spastische diplegie: spasticiteit in de onderste ledematen. Daardoor gaat stappen niet zo gemakkelijk. Dat hield hem echter niet tegen om een fervent sportman te worden. “Ik heb school gelopen aan het MPI Sint-Lodewijk, een school voor mindervaliden”, vertelt Steve. “Daar was ik bij de omnisportclub, waar het zoeken was in welke sporten ik - het verst kon geraken. Dat bleek voetbal en tafeltennis te zijn.” Maar ook in andere sporten, zoals badminton, atletiek en wielrennen, behaalde hij mooie resultaten. “Als junior heb ik ooit het Belgisch record in de tien kilometer lopen bij mindervaliden doorbroken. Dat was toen aan de Blaarmeersen in Gent.”

Lange fietstochten

Momenteel is hij vooral bezig met wielrennen. “Ik train vijf dagen op zeven met de fiets. Met trainen bedoel ik fietstochten van 130 tot 140 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Ik ben tegenwoordig vooral bezig met endurance wedstrijden, die minstens 8 tot 24 uur duren. Zo heb ik het voorbije jaar tijdens de 24 uren van Zolder en de 8 uur van Spa Francorchamps - wedstrijden voor valide mensen - de trofee meegekregen voor de eerste plaats in de categorie mindervaliden. Ik heb ook ooit nog de Ronde van Vlaanderen voor Amateurs en het parcours van Parijs-Roubaix afgelegd. Na dat laatste parcours hebben ze mij wel letterlijk van mijn fiets moeten halen.”

Dakloos

“Drie jaar geleden behaalde ik tijdens het na-Tourcriterium in Aalst de eerste plaats in de reeks voor mindervaliden en hartpatiënten. Ik heb ook nog meegedaan met de Homeless Cup van Eendracht Aalst, voor daklozen. Ik was de keeper van de ploeg. Ik ben zo’n vijf jaar dakloos geweest. Ik zat toen in een moeilijke periode, na onder meer een relatiebreuk. Ik heb altijd mijn fiets gehouden in de periode dat ik dakloos was. Sport is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven.”

Tijdens een recente fietstocht hoorde ik iemand zeggen: ‘kijk, een gehandicapte’. Ik leef al 44 jaar met mijn handicap, maar toch blijft dat pijn doen Steve Van den Bossche

Een leven dat dus niet altijd makkelijk is geweest. “Tot mijn zestien jaar had ik het enorm moeilijk met mijn handicap. Tot er iemand die in een rolstoel zat tegen me zei: ‘Wees blij dat je kan lopen’. Maar het is en blijft een hard leven als mindervalide. Er wordt veel gelachen met ons. Op een voetbalwedstrijd werd ik bijvoorbeeld al mongool genoemd en tijdens een recente fietstocht hoorde ik iemand zeggen: ‘kijk, een gehandicapte’. Ik leef al 44 jaar met mijn handicap, maar toch blijft dat pijn doen.”

Sportman van het jaar

Steve werd door de gemeente Haaltert genomineerd als sportman van het jaar. Daar is hij heel blij mee. “Ik heb lang nauwelijks erkenning gekregen. Die nominatie is nu een erkenning voor wat ik al gedaan heb. Voor volgend jaar droom ik ervan om mee te doen met het Belgisch Kampioenschap van VWF (Vrije Wieleramateur Federatie). Daarmee rijden er mensen tot 70 jaar oud mee en er zijn verschillende categorieën. Ik droom ook van de oprichting van de club voor mindervalide sporters.”