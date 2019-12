Sterk vertraagd treinverkeer door trein met panne Koen Moreau

09 december 2019

17u41 14 Haaltert Het spoorverkeer tussen Denderleeuw en Zottegem was maandagavond zwaar verstoord.

Oorzaak was een trein met panne in de buurt van de treinhalte Ede. Omdat daaropvolgende treinen overwegen blokkeerden, werd ook de veiligheidsprocedure voor overwegen geactiveerd. Treinen moesten daardoor met een snelheid van 5 km/u en al claxonnerend de verschillende overwegen kruisen. Dat leverde vertragingen tot 45 minuten op. De talrijk gesloten overwegen veroorzaakten eveneens flink wat hinder op de baan in de buurt van Haaltert, Ede en Mere. Politieploegen vatten daarom post aan de belangrijkste overwegen.