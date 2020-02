Steenuilen spotten tijdens steenuilenwandeling Claudia Van den Houte

25 februari 2020

19u32 1 Haaltert Natuurpunt Groot-Haaltert houdt op zaterdag 29 februari een steenuilenwandeling.

Tijdens de wandeling wordt er onder leiding van doorgewinterd vogelkenner Dries Mertens op zoek gegaan naar steenuilen, de kleinste uilensoort die in onze regio voorkomt. Ooit was deze streek een bolwerk voor de soort. Het steenuileninventarisatieproject vergelijkt hoe het voorkomen van steenuilen veranderd is in Vlaanderen in vergelijking met twinig jaar geleden. Dries Mertens vertelt de deelnemers er meer over tijdens de wandeling en leidt hen naar hotspots waar de soort te horen en misschien ook wel te zien is.

De steenuilenwandeling start zaterdag om 19.45 uur aan de Colruyt in de Hoogstraat in Haaltert. Inschrijven is gratis maar verplicht via nph@telenet.be. Er kunnen maximaal twintig personen deelnemen.