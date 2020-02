Stationsparking Ede is open: parkeren voorlopig nog gratis tot parking volledig is afgewerkt Claudia Van den Houte

14 februari 2020

17u59 0 Haaltert De parking aan het station van Ede in Haaltert is opengesteld, een jaar na de start van de werken.

De werken voor de heraanleg van de pendelparking gingen ruim een jaar geleden van start en naderen hun eindpunt. “De heraanleg zit in een afwerkingsfase. Alleen camera, slagbomen, betaalsysteem en fietsenstalling moeten nog geïnstalleerd worden”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). Er kan wel al opnieuw geparkeerd worden op de parking. “Ook tijdens de afwerkingswerken blijft de parking toegankelijk.” Parkeren kan nog tot 4 mei gratis. Vanaf dan voert de NMBS zoals aangekondigd betalend parkeren in.

“We hadden als gemeente gevraagd om de vernieuwde parking gratis te maken, maar de NMBS is niet meegegaan in dat verhaal”, aldus Welleman. “Wel hebben we de laagste tarieven kunnen verkrijgen. Een abonnement zal zo’n 200 euro per jaar kosten (in beginfase, werktarief). De parking zal van 19 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s ochtends wel gratis zijn. Ook blijft ze van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur gratis. De NMBS plant om het eerste half uur parkeren gratis te houden, maar de kans is groot dat er op onze vraag een uur gratis geparkeerd zal kunnen worden. We zullen waarschijnlijk vanaf volgende week de blauwe zone in de buurt opnieuw activeren, zodat mensen zich opnieuw op de parking parkeren. De mooie, bewaakte parking is een grote meerwaarde voor de handels- en horecazaken in de stationsomgeving.”