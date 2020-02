Stapmachine die Anna’s (7) leven kan veranderen kost 29.766 euro: Ouders starten inzamelactie Claudia Van den Houte

03 februari 2020

20u23 2 Haaltert De zevenjarige Anna uit Haaltert werd geboren met zeer ernstige beperkingen. Het meisje kan alleen op haar rug liggen of in een rolstoel zitten. Haar beperking bepaalt het hele gezinsleven, maar er is een toestel dat Anna’s leven en dat van haar gezin enorm kan veranderen. Haar ouders noemen het een ‘stapmachine’. Enig nadeel: het prijskaartje van 29.766 euro. Daarom is nu een inzamelactie opgestart.

Anna heeft een aangeboren genetische afwijking. “We wisten eerst niet dat er iets aan de hand was. Pas twee of drie maanden na haar geboorte begonnen we te merken dat er iets niet juist was”, vertelt moeder Renilde Gees over haar jongste dochter. “Door de afwijking heeft Anna ernstige meervoudige beperkingen, onder meer op mentaal en motorisch vlak. Ze kan niet zelfstandig zitten of staan, grijpen of praten. Ze is ook slechtziend en volledig afhankelijk van sondevoeding. Anna kan alleen op haar rug liggen of in haar rolstoel zitten.”

Er bestaat echter een toestel waarmee ze veel meer zou kunnen. “We leerden dat toestel vorig jaar kennen, toen het werd voorgesteld in het Sint-Franciscus in Roosdaal. De ‘Innowalk’ is een soort van stapmachine. Met dat toestel zagen we ons kindje voor het eerst echt stappen. Het laat haar stapbewegingen maken, zittend of staand. Het was een droom om ons meisje voor het eerst te zien stappen, maar er is één groot nadeel: de stapmachine is heel duur: liefst 29.766 euro. Dat is waanzinnig veel geld. Bovendien betaalt de mutualiteit niets terug.”

Het is een plezier om Anna bezig te zien met de stapmachine. Ze staat recht en maakt stapbewegingen. Ze komt tot rust en geniet van haar lichaam Mama Renilde Gees

Twee weken uitproberen

“We hadden contact opgenomen met Albatros nv, het bedrijf dat de Innowalk verdeelt. Zij lieten ons de Innowalk twee weken gratis proberen. We gaan intussen al de tweede week in en het is een plezier om Anna bezig te zien. Ze staat recht en maakt stapbewegingen. Het is ook goed voor haar bloedcirculatie, haar spijsvertering die wordt gestimuleerd en voor haar ademhaling en spierkracht. Anna vindt het ook echt leuk om de stapmachine te gebruiken. Ze is een onrustig meisje dat snel overprikkeld geraakt of verdrietig wordt, maar met de machine komt ze tot rust. Ze geniet van haar lichaam. Het toestel staat nu al een week bij ons thuis. We mogen het nog een week gebruiken, maar daarna moet het terug.”

Blog

Om zelf het toestel te kunnen aanschaffen, is het gezin een crowdfunding gestart. “We hebben getwijfeld of we die stap wel zouden zetten, maar we krijgen alvast veel steun. We zijn er pas donderdag mee begonnen, en we kunnen al spreken van een vliegende start. Iedereen is enthousiast.” Mama Renilde heeft al langer een blog over haar dochter, ‘Anna is anders’. Daarin vertelt ze onder meer over de sondevoeding die Anna krijgt en over de bezorgdheid over Anna’s toekomst. “Ook via Twitter leven er veel mensen mee. Hoe jonger Anna begint met de Innowalk, hoe beter. Zeven jaar is een ideale leeftijd om haar te laten wennen aan het stappen en om spierkracht op te bouwen. In haar rolstoel kan ze wel zitten en met haar armen en benen wat bewegen, maar ze heeft daarmee geen goede lichaamsbeweging. Met de stapmachine kan ze zich volledig rechtop houden en wordt elk plekje ondersteund. Bovendien geniet Anna er zichtbaar van. De stapmachine zou een enorme meerwaarde zijn voor ons gezin.”

De inzamelactie is hier te vinden.