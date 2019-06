Springkastelenfestival ‘Haaltert Springt!’ aan De Kouter Claudia Van den Houte

20 juni 2019

11u53 6 Haaltert De Gezinsbond Haaltert-Kerksken organiseert zondag in samenwerking met JanoRent ‘Haaltert Springt!’.

‘Haaltert Springt!’ is een springkastelenfestival met randactiviteiten zoals grime, glittertattoos en volksspelen. Er zijn ook versnaperingen zoals hamburgers en ijsjes en je kan er genieten van een drankje. Het springkastelenfestival is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar en vindt op zondag 23 juni van 11 uur tot 18 uur plaats op het grasveld aan jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. De prijs bedraagt 4 euro of 3 euro voor leden van de Gezinsbond. Met Kansenpas betaal je 1,5 euro per kind. Meer info via info@janorent.be of katrienenfilip@gmail.com.