Spreuken op ramen van handelszaken en openbare gebouwen om taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

15u21 8 Haaltert Zowel in Ninove als in Haaltert prijken er tien dagen lang spreuken op ramen van handelszaken en openbare gebouwen. De bedoeling is om het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Eén op de drie Vlamingen krijgt ooit te maken met ernstige psychische problemen.

In Haaltert ontwierp Eva Lynen de spreuken en bracht ze tekeningen aan op de ramen van de zaal De Warande. Ook 25 lokale handelaars in Haaltert nemen deel aan de actie en schilderen een spreuk op hun etage. Eén van die ondernemers is kinesist Geert Vuylsteke van Kine Plus. “Wij zijn constant bezig met gezondheid. We laten een spreuk op ons raam schilderen en hebben in onze praktijk zelf affiches.” Je vindt de spreuken in Haaltert niet alleen bij handelaars en op openbare gebouwen, maar ook bij scholen en organisaties.

Ook in Ninove duiken spreuken op op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. Zo hangt er een affiche met de spreuk ‘Geloof in jezelf. Je kan meer dan je denkt’ op het raam van zwembad De Kleine Dender. De stad wil naast het doorbreken van het taboe rond geestelijke gezondheid ook het zorgaanbod bekend en toegankelijk maken, zowel voor de burger als voor de hulpverlener. Zo wordt er op 8 oktober een gratis netwerkmoment georganiseerd in cc De Plomblom voor alle hulpverleners uit de regio om het hulp- en zorgaanbod vanuit de geestelijke gezondheidzorg beter te leren kennen.

Ninove is recent ook geselecteerd als ‘Warme Stad’. Een Warme Stad is een stad waar alle instanties, organisaties en burgers die met kinderen en jongeren in contact komen, samenwerken opdat alle kinderen en jongeren van hun stad zich goed in hun vel zouden voelen. Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Stad. Momenteel kan je deze grote blauwe beer vinden op een bankje in het ‘Fedimmo-gebouw’ (Bevrijdingslaan 7). Hij nodigt iedereen uit om te vertellen wat er scheelt en biedt graag een luisterend oor.

