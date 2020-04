Spookrijder knalt frontaal op bestelwagen: slachtoffer niet meer in levensgevaar Koen Baten

19 april 2020

00u43 302 Haaltert Op de Stationsstraat in Haaltert is zaterdagavond een jongeman uit Aalst in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij samen met een passagier aan het spookrijden was. Hij knalde frontaal tegen een bestelwagen die richting Ninove reed. Een derde voertuig raakte ook nog betrokken bij het ongeval. Het levensgevaar is intussen geweken.



De zware klap gebeurde rond 22.45 uur. Een Volkswagen reed er in de richting van Aalst met nog een ander voertuig in de buurt. Plots ging de bestuurder in de tegenovergestelde richting rijden. Hij knalde nadien frontaal op een tegenligger die op weg naar huis was en werd gekatapulteerd naar de overkant van de weg, waarna hij in tegenovergestelde richting op de rijbaan terechtkwam. Ook het andere voertuig deelde nog in de klappen. De Volkswagen die richting Aalst reed, haalde vermoedelijk een veel te hoge snelheid. De twee Volkswagens die betrokken waren bij het ongeval kenden elkaar persoonlijk. Mogelijk waren ze elkaar aan het uitdagen.

De Volkswagen die aan het spookrijden was, raakte zwaar beschadigd en een van de inzittenden zat gekneld in zijn voertuig. Het dak moest opengeknipt worden door de brandweer om de man te kunnen bevrijden. Ook de passagier raakte gewond. De operatie nam een hele tijd in beslag. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. De Mercedes-bestelwagen raakte eveneens zwaar beschadigd.

De ravage na de klap was gigantisch. De hele straat was in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het parket stuurde een deskundige naar het ongeval die de nodige vaststellingen moet doen.