Spellenclub Tizanu houdt spelavond in Sint-Martinusheem Claudia Van den Houte

03 januari 2020

16u00 1 Haaltert Spellenclub Tizanu organiseert op dinsdag 7 januari een spelavond in het Sint-Martinusheem in Kerksken.

Tijdens de spelavond worden er verschillende moderne bordspellen gespeeld. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Er is geen lidmaatschap vereist om deel te nemen. Kom gewoon wanneer je wil en breng gerust je eigen spellen en/of andere geïnteresseerden mee. De spelavond vindt plaats van 19.30 tot 23.30 uur in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18 in Kerksken. Meer info via tom.vandeweyer@gmail.com.