Sommelier verrast personeel van woonzorgcentrum Sint-Anna met rosé Claudia Van den Houte

23 april 2020

18u58 4 Haaltert Gunther De Grom, sommelier en zaakvoerder van INNOVINO, een onafhankelijk importeur van Franse en Italiaanse wijnen, heeft het personeel van woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert verrast met een fles rosé voor iedere zorgverlener.

Hij wou daarmee de woonzorgcentra die het momenteel zwaar te verduren hebben door de coronacrisis, en het personeel van wzc Sint-Anna een hart onder de riem steken. “Mijn overgrootmoeder werd hier jaren geleden door de zusters opgevangen, vandaar mijn keuze voor dit centrum”, vertelt Wellenaar Gunther De Grom. “En momenteel verblijft ook mijn tante hier al een aantal jaren. Vandaag nog vertelde ze dat ze ondanks alles hier goed verzorgd wordt. Ik vond het tijd om de 90 zorgverleners van Sint-Anna een leuk moment te schenken. Zij verdienen dat”.

INNOVINO levert normaal wijnen aan horecazaken in de Denderstreek, maar door de coronacrisis moesten al zijn klanten sluiten. Daarom schakelde hij vrij snel over op de particuliere markt, waarbij hij ook het sociaal aspect niet uit het oog verloor. INNOVINO biedt sinds het begin van de crisis degustatiepakketten aan. Ook ontvangen klanten bij bestelling van zes flessen een gratis ‘geef-door-aan-de-zorg’-fles. “Iedereen kent wel iemand uit zijn familie of vriendenkring die in de zorg actief is. Zo niet wordt ze bezorgd aan verschillende afdelingen van het OLV-ziekenhuis in Aalst. Deze fles is bedoeld als schouderklopje voor het harde labeur dat de zorgverleners leveren in deze moeilijke tijden. De bestelling wordt volledig contactloos aan huis bezorgd.”