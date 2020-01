SK Denderhoutem verliest grootste supporter Claudia Van den Houte

22u54 0 Haaltert De voetbalclub SK Denderhoutem heeft haar grootste supporter verloren. Ronny Van den Borre is vorige vrijdag op 56-jarige leeftijd overleden.

Ronny was al jarenlang een trouwe supporter van de club. “ ‘Borreken’ Van Den Borre was onafscheidelijk met SKD. Als er een wedstrijd was, was Borreken wel van de partij. Uit of thuis, Borreken stond altijd op de eerste rij om onze spelers aan te moedigen, gewapend met zijn trouwe box. Borreken is, en zal altijd, een graag gezien persoon zijn bij SK Denderhoutem. We zullen je missen, Ronny”, laat SK Denderhoutem weten via Facebook.

Tijdens de laatste wedstrijd van SK Denderhoutem afgelopen zondag, tegen Aalter, brachten de spelers een hulde aan hem. Zo werd er een minuut stilte gehouden voor aanvang van de wedstrijd, werden er rookbommen afgestoken en werd er een foto opgehangen in de tribune waar Ronny elke wedstrijd bijwoonde. De club won de wedstrijd trouwens met 2-1.

Wie afscheid wil nemen van Ronny, kan dat op zaterdag 11 januari. De afscheidsplechtigheid vindt om 9 uur plaats in het crematorium Siesegem in Aalst. Samenkomst en begroeting aan de aula vanaf 8.30 uur.