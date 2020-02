Shownamiddag met Marina Wally en zanger Nico in HOC De Fransman Claudia Van den Houte

04 februari 2020

Radio PROS houdt op zondagnamiddag 16 februari een shownamiddag in HOC De Fransman.

Marina Wally - de dochter van de bekende inmiddels overleden charmezanger Eddy Wally - komt de namiddag opwarmen samen met zanger Nico. De PROS-luisteraars maakten in december al kennis met Marina tijdens de PROS Kersthow. Ook zanger Nico was eerder al te gast bij PROS. De shownamiddag vindt op zondag 16 februari vanaf 13 uur plaats in HOC De Fransman in Heldergem, Heldergemstraat 136. Kaarten kosten 7 euro. Naast de show is er ook een koffie en een stuk taart tijdens de pauze inbegrepen in de prijs.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.radiopros.be.