Sébastien (7) krijgt enveloppe met 50 euro van ‘Secret Santa’ tijdens kerstinkopen Claudia Van den Houte

22 december 2019

22u37 306 Haaltert Sébastien De Cock, een zevenjarige jongen uit Haaltert, kreeg een bijzondere verrassing tijdens het kerstshoppen. In een winkel in Aalst kreeg hij van een onbekende jongeman een enveloppe in de handen gedrukt, met daarin een briefje van vijftig euro.

“We waren in de Hema in Aalst om een nieuw servies te kopen voor Kerstmis, toen er plots op Sébastiens schouder werd getikt”, vertelt Karen De Winne, de mama van Sébastien. “Een onbekende jonge man, van in de twintig schat ik, zei tegen mijn zoon: ‘Dag jongeheer, ik heb voor jou een boodschap van Secret Santa’, en hij overhandigde hem een enveloppe. We dachten dat die man vriendelijk wou zijn en kerstkaartjes uitdeelde, maar toen Sébastien het kerstkaartje uit de enveloppe haalde, viel er een briefje van vijftig euro op de grond. De man die de enveloppe had overhandigd, was al even snel verdwenen als hij gekomen was. We waren verbijsterd. We hebben nog rondgekeken, maar vonden hem niet meer terug, en misschien was dat ook zijn bedoeling.”

Willekeurige daad van vriendelijkheid

Karen en Sébastien vonden meer uitleg op het kerstkaartje: “Beste onbekende, vandaag ben je de ontvanger van een willekeurige daad van vriendelijkheid. Neem dit geschenk aan wetende dat je het verdient en dat ik je het allerbeste toewens in je leven en in het leven van je geliefden. Laat dit een inspiratie zijn om zelf willekeurige daden van vriendelijkheid de wereld in te sturen. Dat al uw dromen in vervulling mogen gaan”, luidde de tekst op het kerstkaartje.

“We waren overdonderd door de boodschap op het kaartje. Blijkbaar was het de bedoeling van de man om eens na te denken en om een goede daad te doen. Volgens mijn echtgenoot is zijn actie geïnspireerd op de film ‘Pay It Forward’, waarbij een jongetje via kleine daden ervoor probeert te zorgen dat mensen iets goeds doen voor elkaar.”

Mensen in armoede helpen

Karen, haar man en Sébastien zijn er al uit wat ze gaan doen met de vijftig euro die ze kregen van de ‘Secret Santa’. “De vrouw van de voetbalcoach van Sébastien werkt in het OCMW van Haaltert. Zij vertelde ons dat er toch nog heel wat armoede is in Haaltert. Zij weet wat er nodig is om mensen te helpen en zal ons drie situaties doorgeven waarvoor het geld kan worden gebruikt. Wijzelf stellen het goed, maar voor vele mensen maakt die vijftig euro veel verschil”, zegt Karen.

“We storten af en toe al eens een gift voor een goed doel, maar dit heeft toch meer impact dan andere acties. Hier krijg je een opdracht om ook iets goed te doen. We hebben besloten om volgend jaar ook zelf Secret Santa te zijn.”