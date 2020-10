Schouw trekt onvoldoende waardoor rook van kachel woning binnenkomt: bewoner naar ziekenhuis Koen Baten

20u57 0 Haaltert In de Bremtstraat in Haaltert op de Grens met Erpe-Mere is deze avond rookontwikkeling ontstaan in een woning. De oorzaak was een kachel die aangestoken werd, maar vermoedelijk trok de schouw onvoldoende, waardoor alle rook naar binnen kwam.

De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. In de woning was er wel heel wat rook aanwezig door de slecht trekkende schouw, maar een echte brand was nog niet tot ontwikkeling gekomen. Een van de bewoners probeerde de situatie zelf onder controle te krijgen en ademde hierdoor wat rook naar binnen. Hij werd ter controle meegebracht naar het ziekenhuis maar is er niet erg aan toe.

De brandweer zorgde voor een grondige verluchting van de woning waarna er metingen werden uitgevoerd. De bewoners konden nadien terug hun woning betreden. De schade bleef erg beperkt.