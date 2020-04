Schapenboer Laurens zoekt landbouwgrond om eigen dierenvoeder te telen: “Door coronacrisis blijkt hoe belangrijk lokale voeding is” Claudia Van den Houte

08 april 2020

18u50 0 Haaltert Laurens De Middeleer van schapenmelkerij Bosschelle in Denderhoutem is op zoek naar landbouwgrond. Daarop wil hij zelf voeding voor zijn dieren telen.

“Door de coronacrisis blijkt dat lokale voeding en lokale boeren belangrijk zijn”, vertelt Laurens De Middeleer (26) die het landbouwbedrijf bijna acht jaar geleden, toen als achttienjarige, opstartte. “Het is de bedoeling om voeding te telen voor mijn eigen dieren, die op hun beurt de grondstof - melk - leveren voor lokale voeding. Nu ben ik voor ruwvoer, zoals gras en maïs, afhankelijk van boeren in de buurt. Het is moeilijk om als jonge landbouwer landbouwgrond te vinden. Ofwel is de grond bezet, ofwel verhuren grondeigenaars ze niet graag aan landbouwers door de complexe wetgeving. Dit jaar heb ik maïs kunnen kopen bij een boer uit Denderhoutem, maar dat lukt niet altijd. Als we landbouwgrond in Groot-Haaltert of omliggende gemeenten zouden kunnen huren, zouden we de mest van onze eigen schapen kunnen gebruiken en zouden we ook bepaalde graansoorten kunnen telen.”

Intussen ondervindt ook de schapenmelkerij wel wat hinder van de coronacrisis. “Wij verkopen via de korte keten. Door de crisis kunnen we niet meer op markten verkopen, maar we merken wel dat de onlineverkoop en de verkoop in onze thuiswinkel is gestegen, met ongeveer een derde. Je merkt dat mensen meer lokaal willen kopen, omdat ze de supermarkten meer vermijden.”