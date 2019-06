Samana viert 60 jaar ziekenzorg in Haaltert Claudia Van den Houte

25 juni 2019

15u09 0 Haaltert Samana Haaltert, het vroegere ziekenzorg, heeft haar 60-jarig jubileum gevierd in het jeugdheem van Haaltert.

“Vanuit de christelijke mutualiteit werd in 1959 in Haaltert ziekenzorg CM opgestart door Victor Van Den Driessche en enkele vrijwilligers”, vertelt Jeanine Renneboogh, die intussen al 21 jaar voorzitter en 42 jaar lid is. “Samen met al onze medewerkers hebben wij van ziekenzorg, intussen Samana, gemaakt tot wat het vandaag is. En daar zijn we fier op, net als op onze goede samenwerking. Onze belangrijkste peiler is natuurlijk het huisbezoek. Als je bij zieken op bezoek gaat, zie je en hoor je veel. Er wordt aan onze medewerkers gevraagd om daar zeer discreet mee om te gaan.”

Samana Haaltert telt momenteel 35 medewerkers. “Daarnaast zijn er ook heel wat gelegenheidsmedewerkers op wie we indien nodig altijd kunnen rekenen, bijvoorbeeld tijdens ons pannenkoekenweekend. We hebben hier in Haaltert een heel sociale en actieve ziekenzorgwerking.”