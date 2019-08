Sam Gooris en lokale artiesten maken van derde Atoms campingconcert topeditie Claudia Van den Houte

11 augustus 2019

13u15 2 Haaltert De derde editie van het Atoms campingconcert was een succes. Meer dan 700 mensen gingen uit de bol tijdens de optredens van verschillende artiesten op camping Reamerik in Denderhoutem.

Het campingconcert ging van start met artiesten afkomstig uit Denderhoutem zelf: Friet Ringoet, gekend van ‘Belgiums Got Talent’, en Luc Provost & band. Daarna bracht Fifties Fever muziek uit de jaren 50 en zorgden de zingende facteurs van ‘De Helaasheid der Zingen’ voor heel wat ambiance. Hoofdact en afsluiter van de avond was Sam Gooris. Het publiek zong uitbundig mee met hits zoals ‘Marijke’, ‘Basketsloefkes’ en ‘Laat het gras maar groeien’. Dat laatste nummer zong hij trouwens samen met organisator Jeroen Wiggeleer, ook bekend als ‘dj Franzke’. Die is heel tevreden over deze editie van het Atoms campingconcert: “Met meer dan 700 bezoekers was het een topeditie. Dat belooft voor volgend jaar”, aldus Wiggeleer.