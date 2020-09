Runar De Schrijver behaalt eerste zege in Dentergem Erik Vandeweyer

13 september 2020

21u26 0 Wielrennen Over twee maanden stapt Runar De Schrijver over van de nieuwelingen naar de juniores. De renner uit Haaltert lijkt helemaal klaar te zijn voor een nieuw avontuur. Op de piste pakte hij al medailles op het Belgisch kampioenschap. In Dentergem mocht hij een eerste overwinning op de weg aan zijn palmares toevoegen.

De winst in Dentergem is een leuke opsteker voor Runar De Schrijver. “Er waren veel aanvalspogingen, maar het peloton kon iedereen telkens snel terug bij de lurven vatten. Soms maakte ik me wel wat zorgen en vreesde ik dat ze buiten schot zouden blijven. Het was een beetje gokken, maar het pakte goed uit. De sprint werd op een lang recht stuk betwist. Het was nodig om vooraan post te vatten, maar je moest niet noodzakelijk op de eerste rij rijden. Op driehonderd meter van de finish werd de sprint op gang getrokken. Ik kon mee schuiven en op mijn beurt overnemen. Aan de meet had ik anderhalve meter lengte voorsprong.”

Weinig koersen

Runar De Schrijver betreurt dat hij zo weinig koersen kon rijden. “Het was pas mijn vierde koers op de weg dit seizoen. Mijn vorige race dateert al van zes weken geleden. Doordat het aanbod beperkt is, zijn veel inschrijvingslijsten in geen tijd volzet. Het is best frustrerend bij momenten. Desondanks heb ik geen moeite om me te motiveren. Ik heb de coronaknop snel omgedraaid, je kunt er toch niets aan veranderen.”

Geen schrik

Runar De Schrijver denkt al aan de toekomst. “Op 26 september start ik in Berlare, een week later in Lotenhulle. Nadien volgt het Belgisch kampioenschap. Dat wordt in Affligem gereden op het parcours van de Affligem Classic. Vorig seizoen ben ik daar evenwel niet van start gegaan, omdat ik toen al een punt achter mijn campagne had gezet. Deze winter hoop ik dan opnieuw op de piste te kunnen uitkomen. Twaalf maanden geleden was dat een zeer positieve ervaring. Later zal ik bij de juniores debuteren op de weg. Het grotere verzet en de extra kilometers boezemen me geen angst in. Ik zal me wel moeten aanpassen, maar problemen verwacht ik niet.”