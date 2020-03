Rooien van sparren en dennen Vondelhof start op 23 maart Claudia Van den Houte

09 maart 2020

19u34 1 Haaltert In het Vondelhof in Denderhoutem wordt er op maandag 23 maart van start gegaan met het rooien van de sparren en dennen.

Eerder werd vastgesteld dat de fijnsparren en dennen in het Vondelhof waren aangetast door ‘de letterzetter’, een schadelijke kever. Die is momenteel bezig aan een opmars in Vlaanderen en tast vooral sparren aan die door droge zomers en natte winters verzwakt zijn. De loofbomen zijn niet in gevaar, want hun schors is te hard voor de letterzetter. Aangezien de schors, de bast en de naalden van de sparren en dennen vallen, en de stam kan scheuren, besliste het gemeentebestuur, dat sinds begin 2019 eigenaar is van het Vondelhof, om de bomen te laten rooien. Dat zal dus gebeuren vanaf 23 maart. Tot dan kan er nog gelopen worden in het Vondelhof. Overdag dan wel, want de verlichting werd al afgekoppeld. Tijdens het rooien zal het park volledig afgesloten zijn.

De sparren en dennen worden vervangen door inheemse soorten zoals zomereik, boskers, beuk, haagbeuk, sleedoorn, meidoorn en vlier. Die zullen meteen na de kap geplant worden, zodat het Vondelhof zich zo snel mogelijk herstelt. Een landschapsarchitect moet een inrichtingsplan opmaken om van het Vondelhof een park voor sport en recreatie te maken. De opmaak van dat plan zal in samenspraak met de (natuur)verenigingen en de gebruikers van het Vondelhof gebeuren.

