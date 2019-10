Rode Kruis start opnieuw met gratis EHBO-opleiding Claudia Van den Houte

08 oktober 2019

19u45 2 Haaltert H et Rode Kruis Denderleeuw-Haaltert geeft een gratis EHBO-opleiding in Kerksken.

Je leert er hoe je eerste hulp kan toedienen bij onder meer een verstuiking, een brandwonde of hartfalen. De EHBO-cursus start op woensdag 23 oktober. De lessen vinden vanaf dan elke maandag- en woensdagavond, telkens van 19.30 uur tot 21.45 uur plaats in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18, in Kerksken. De opleiding duurt zes weken. Meer info verkrijgen en inschrijven kan via vorming@denderleeuw-haaltert.rodekruis.be of 0478/88.18.31.