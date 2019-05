Robin Volckaert uit Haaltert is ‘Vastgoedstudent van het Jaar’ Claudia Van den Houte

24 mei 2019

20u08 3 Haaltert Robin Volckaert uit Haaltert heeft de award voor ‘Vastgoedstudent van het Jaar’ gewonnen op de Real Estate Awards.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) bekroont elk jaar het beste eindwerk in alle Vlaamse vastgoedopleidingen. Dit jaar mocht Robin Volckaert, student ‘Vastgoed’ aan hogeschool Odisee, campus Aalst, de prijs in ontvangst nemen in Tour & Taxis Brussel. Zijn eindwerk werd verkozen door een jury bestaande uit experts uit de vastgoedwereld. In zijn eindwerk bespreekt Robin de bouwtechnische check-up van gebouwen. Het is na 2015, 2017 en 2018 al de vierde keer in vijf jaar tijd dat de studentenprijs van de Real Estate Awards naar een student van Odisee gaat.