Rivaliserende motorbendes verzamelen in Kerksken: politie massaal aanwezig, maar uiteindelijk blijft alles rustig Koen Baten

14 juni 2020

17u43 22 Kerksken Twee rivaliserende motorbendes hebben zaterdag in Kerksken verzameld om er elkaar uit te dagen en mogelijks te lijf te gaan. Het is niet de eerste keer dat de bendes daar samen afspreken en problemen veroorzaken. Tot een gevecht kwam het niet, maar de politie was wel massaal aanwezig.

Kort voor de politie ter plaatse kwam waren er ongeveer 25 motorrijders gepasseerd langsheen Kerksken-dorp. Het kwam tot een korte discussie waarbij er ook een ruit is gesneuveld. De politie kwam meteen massaal ter plaatse en ook de ordetroepen waren aanwezig. Dit was preventief om de rust te bewaren en om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer het nodig was.

De politiezone van Denderleeuw/Haaltert was ook aanwezig, maar wil geen commentaar kwijt over de feiten. Het parket zou ook ingelicht zijn en is bezig met een onderzoek, maar ook zij kunnen op dit moment niet reageren. De situatie werd uiteindelijk ontmijnd.