Retro Car Club houdt zevende ‘Cars ‘n Coffee’ Claudia Van den Houte

28 augustus 2019

15u15 0 Haaltert De Retro Car Club organiseert op zondag 1 september voor de zevende keer ‘Cars ‘n Coffee’ in Denderhoutem.

Tijdens deze gezellige oldtimermeeting kan je genieten van mooie wagens, leuke optredens en een hapje en een drankje. Er is een Ladies Corner, barbershop en shop zone en er zijn optredens van The Covrettes, Backseat Boppers en Dizzy Fingers. Voor het eerst is er dit jaar ook een tweede podium, met optredens van Blame It On Vinnie en Be Naked. Alle oldtimers, supercars en special cars zijn eveneens welkom. De toegang is zowel voor deelnemers als voor bezoekers gratis. Elke deelnemer krijgt een gratis goodiebag, koffie en koffiekoek zolang de voorraad strekt. Inschrijven kan via www.retrocarclub.be/evenementen/cars-n-coffee.

Cars ‘n Coffee vindt zondag 1 september van 9 uur tot 18 uur plaats in de Nieuwstraat in Denderhoutem.